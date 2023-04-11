Кулеба и глава МИД Польши рассмотрели неотложные потребности Сил обороны, которые может обеспечить Варшава
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его польский коллега Збигнев Рау рассмотрели неотложные и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые может обеспечить Польша, передает УНН.
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«Я поговорил с (министром иностранных дел – ред.) Збигневу Рау, чтобы поблагодарить наших польских друзей за их поддержку. Мы рассмотрели неотложные и долгосрочные потребности сил обороны Украины, которые может обеспечить Польша. Мы оба согласны с необходимостью решительных шагов в отношении Украины на саммите НАТО в Вильнюсе», - написал Кулеба в Twitter.
Дополнение
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник отправился в Соединенные Штаты для встреч, направленных на укрепление экономического и оборонного сотрудничества двух стран.