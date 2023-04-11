Премьер Польши отправился в США для укрепления связей в сфере обороны: будут говорить и о поддержке Украины

Детали

Моравецкий должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис во вторник в Белом доме для переговоров, в частности относительно дальнейшей поддержки Украины, отмечает издание. Во время трехдневного визита запланированы также его встречи с представителями американских оборонных компаний.

Моравецкий, перед вылетом из Варшавы рано утром во вторник, в аэропорту сказал, что польско-американские отношения "давно не были такими хорошими и, возможно, никогда не были такими крепкими".

"Я лечу в Соединенные Штаты, чтобы укрепить альянс с нашим самым могущественным союзником, со страной, которая гарантирует безопасность в Европе, которая особенно гарантирует безопасность в нашей части Европы", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что его переговоры с оборонной промышленностью США также будут включать переговоры о финансировании текущих и запланированных закупок на миллиарды долларов. Польша закупает американские истребители F-35, танки Abrams, артиллерийские системы HIMARS и пусковые установки ракет Patriot.

Премьер Польши также сказал, что альянс Польши с США является "абсолютной основой нашей безопасности".

"Он основан на двух столпах: экономическом и оборонном сотрудничестве. Я еду в США, чтобы укрепить оба эти столпа", - отметил он.

Моравецкий сообщил, что американские компании инвестировали около 25 миллиардов долларов (23 миллиарда евро) в Польшу, создав тысячи рабочих мест.

Дополнение

Визит Моравецкого следует за двумя визитами в Польшу президента США Джо Байдена после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский также посетил Варшаву с официальным визитом на прошлой неделе.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в Польше - стране на восточном фланге НАТО, которая граничит с Украиной и эксклавом россии Калининградской областью.

Поскольку Европа стремится обрести энергетическую независимость, отмечает издание, Польша также планирует строительство атомных электростанций и выбрала правительство США и Westinghouse в качестве своих партнеров для своей первой электростанции, которая будет открыта в 2033 году.