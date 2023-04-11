Прем'єр Польщі відправився до США для зміцнення зв'язків у сфері оборони: говоритимуть і про підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок відправився до Сполучених Штатів для зустрічей, спрямованих на зміцнення економічної та оборонної співпраці двох країн, повідомляє AP, пише УНН.
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Моравецький має зустрітися з віце-президентом США Камалою Гарріс у вівторок у Білому домі для переговорів, зокрема щодо подальшої підтримки України, відзначає видання. Під час триденного візиту заплановано також його зустрічі із представниками американських оборонних компаній.
Моравецький, перед вильотом із Варшави рано-вранці у вівторок, в аеропорту сказав, що польсько-американські відносини "давно не були такими хорошими і, можливо, ніколи не були такими міцними".
"Я лечу в Сполучені Штати, щоб зміцнити альянс з нашим наймогутнішим союзником, з країною, яка гарантує безпеку в Європі, яка особливо гарантує безпеку в нашій частині Європи", - сказав Моравецький.
Він зазначив, що його переговори з оборонною промисловістю США також включатимуть переговори про фінансування поточних та запланованих закупівель на мільярди доларів. Польща закуповує американські винищувачі F-35, танки Abrams, артилерійські системи HIMARS та пускові установки ракет Patriot.
Прем'єр Польщі також сказав, що альянс Польщі із США є "абсолютною основою нашої безпеки".
"Він заснований на двох стовпах: економічному та оборонному співробітництві. Я їду до США, щоб зміцнити обидва ці стовпи", - зазначив він.
Моравецький повідомив, що американські компанії інвестували близько 25 мільярдів доларів (23 мільярди євро) у Польщу, створивши тисячі робочих місць.
Доповнення
Візит Моравецького слідує за двома візитами до Польщі президента США Джо Байдена після вторгнення росії до України у лютому 2022 року. Президент України Володимир Зеленський також відвідав Варшаву з офіційним візитом минулого тижня.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року Сполучені Штати збільшили свою військову присутність у Польщі - країні на східному фланзі НАТО, яка межує з Україною та ексклавом росії Калінінградською областю.
Оскільки Європа прагне здобути енергетичну незалежність, зазначає видання, Польща також планує будівництво атомних електростанцій і обрала уряд США та Westinghouse як своїх партнерів для своєї першої електростанції, яка буде відкрита у 2033 році.