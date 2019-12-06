Кулеба розповів, як Україна позбудеться бренду "корумпована держава"

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Згадки про корупцію перетворилися на “національний бренд” України. Але, як будь-який бренд, він піддається бренд-менеджменту, і нова українська влада докладатиме всіх зусиль, аби його позбутися. Про це віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, виступаючи на панельній дискусії щодо боротьби з корупцією у рамках Міжнародної конференції “Українські реформи та європейський шлях” у Ризі, передає УНН.