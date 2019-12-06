Кулеба розповів, як Україна позбудеться бренду "корумпована держава"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Згадки про корупцію перетворилися на “національний бренд” України. Але, як будь-який бренд, він піддається бренд-менеджменту, і нова українська влада докладатиме всіх зусиль, аби його позбутися. Про це віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, виступаючи на панельній дискусії щодо боротьби з корупцією у рамках Міжнародної конференції “Українські реформи та європейський шлях” у Ризі, передає УНН.
“Не можу не звернути увагу на те, що останнім часом у публічному просторі особливо багато згадок про корупцію, яка вже перетворилася на своєрідний „національний бренд“ України. Погугліть слова „корупція Україна“, і ви знайдете тонни посилань. Безумовно, Україна не є найбільш корумпованою державою світу. Але є таке сприйняття. Тому я ставлюся до проблеми корупції як до проблеми брендингу. А брендами можна керувати. Їх можна кардинально оновлювати”, — заявив Кулеба.
Він звернув увагу присутніх на те, що лише за останні десять днів Національне антикорупційне бюро затримало 10 осіб за підозрою в організації корупційних схем, що нанесли збитки на 3,2 млн дол.; Президент України підписав закон, який повертає статтю за незаконне збагачення до Кримінального кодексу; Парламент перезапустив Державне бюро розслідувань, яке викриває злочини високопосадовців. Національному антикорупційному бюро були надані всі необхідні для роботи інструменти, відбувається перезавантаження Національного агентства з запобігання корупції, розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.
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Дмитро Кулеба переконаний, що саме Революція Гідності дала поштовх зміні культури ставлення до корупції: “Якщо ми викорінимо корупцію, якщо ми змінимо культуру, якщо ми посилимо верховенство права, ми матимемо сильні інституції. Корупція, серед інших загроз, підриває інституції”.
Віце-прем’єр-міністр нагадав пріоритети нового уряду: лібералізація ринку землі, масштабна приватизація, дерегуляція, подальша реформа корпоративного управління, посилений захист прав іноземних інвесторів, викорінення корупційних схем та зменшення тіньової економіки, вирішення нагальних інфраструктурних проблем, оптимізація податкової системи, зокрема, за допомогою сучасних ІТ-технологій, швидке та повномасштабне впровадження європейських та міжнародних стандартів в Україні.