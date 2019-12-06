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Кулеба рассказал, как Украина избавится от бренда "коррумпированное государство"

Кулеба рассказал, как Украина избавится от бренда "коррумпированное государство"

Киев  •  УНН

 • 8736 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Упоминания о коррупции превратились в "национальный бренд" Украины. Но, как любой бренд, он подвергается бренд-менеджменту, и новая украинская власть приложит все усилия, чтобы от него избавиться. Об этом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, выступая на панельной дискуссии по борьбе с коррупцией в рамках Международной конференции "Украинский реформы и европейский путь" в Риге, передает УНН.

"Не могу не обратить внимание на то, что в последнее время в публичном пространстве особенно много упоминаний о коррупции, которая уже превратилась в своеобразный "национальный бренд" Украина. Погуглить слова "коррупция Украина", и вы найдете тонны ссылок. Безусловно, Украина не является самым коррумпированным государством мира. Но есть такое восприятие. Поэтому я отношусь к проблеме коррупции как к проблеме брендинга. А брендами можно управлять. Их можно кардинально обновлять", - заявил Кулеба.

Он обратил внимание присутствующих на то, что только за последние десять дней Национальное антикоррупционное бюро задержало 10 человек по подозрению в организации коррупционных схем, которые нанесли ущерб на 3,2 млн долл.; Президент Украины подписал закон, который возвращает статью за незаконное обогащение в Уголовный кодекс; Парламент перезапустил Государственное бюро расследований, которое разоблачает преступления чиновников. Национальному антикоррупционному бюро были предоставлены все необходимые для работы инструменты, происходит перезагрузка Национального агентства по предупреждению коррупции, начал работу Высший антикоррупционный суд.

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Дмитрий Кулеба убежден, что именно Революция Достоинства дала толчок изменению культуры отношения к коррупции: "Если мы искореним коррупцию, если мы изменим культуру, если мы усилим верховенство права, мы будем иметь сильные институты. Коррупция, среди других угроз, что подрывает институты".

Вице-премьер-министр напомнил приоритеты нового правительства: либерализация рынка земли, масштабная приватизация, дерегулирование, дальнейшая реформа корпоративного управления, усиленную защиту прав иностранных инвесторов, искоренения коррупционных схем и уменьшения теневой экономики, решения насущных инфраструктурных проблем, оптимизация налоговой системы, в частности с помощью современных ІТ-технологий, быстрое и полномасштабное внедрение европейских и международных стандартов в Украине.

Украинские Национальные Новости

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