Кулеба розповів, в яких регіонах ситуація з евакуацією українців найскладніша
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі складна ситуація щодо евакуації українських громадян на Батьківщину залишається з найбільш віддаленими точками - це Латинська Америка і Тихоокеанський регіон. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Абсолютну більшість громадян ми вже вивезли, чи допомогли вивезти. Ухвалювались найкреативніших рішення, домовлялись з авіалініями іноземних компаній, що вони довозитимуть до своїх хабів, а прилітатиме наш літак і забиратиме, і паром організовували. Тобто, дуже багато різних моделей. Зараз у нас складна ситуація з найбільш віддаленими точками - це Латинська Америка і Тихоокеанський регіон", - сказав Кулеба.
З його слів, причин цих ситуацій декілька, перша - це логістична віддаленість. Водночас, іноді ціни на квитки занадто високі, що створює перешкоди.
"Друга причина - деякі туроператири не зовсім сумлінно виконують свої зобов’язання з повернення назад. Третя - це поведінка окремих наших громадян, які кудись виїхали, як вони люблять казати, називати країну, але не люблять називати "райський острів", на якому вони опинились, і тепер просять, щоб їх безкоштовно звідти вивезли", - додав міністр.
Нагадаємо, відтепер всі евакуйовані українці прилітають виключно до "Борисполя" та відправляються на самоізоляцію.