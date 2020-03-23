Кулеба розповів, в яких регіонах ситуація з евакуацією українців найскладніша

КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі складна ситуація щодо евакуації українських громадян на Батьківщину залишається з найбільш віддаленими точками - це Латинська Америка і Тихоокеанський регіон. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.