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Кулеба прокоментував прозріння Кремля, що Україна та Росія не "братні народи"

Кулеба прокоментував прозріння Кремля, що Україна та Росія не "братні народи"

Київ • УНН

 • 19780 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що у Кремлі прозріння, що Україна та Росія не "братні народи". Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter-акаунт.

"В Кремлі маленьке прозріння. Україна та Росія не "братні народи". Ваші прогнози, яке прозріння буде наступним?", - написав Кулеба.

Так, міністр запропонував три варіанти для голосування щодо наступного прозріння Клемля:

1. Чи припинити агресію
2. Крим – це Україна
3. Далі прозріють не скоро.

Додамо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що українці вже "не братній народ" для росіян. Цю заяву і прокоментував Кулеба.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував позицію України про те, що РФ повинна скасувати указ про спрощений порядок отримання російських паспортів жителями окупованих територій Донбасу.

Українські Національні Новини

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