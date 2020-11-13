Кулеба прокоментував прозріння Кремля, що Україна та Росія не "братні народи"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що у Кремлі прозріння, що Україна та Росія не "братні народи". Про це повідомляє УНН із посиланням на його Twitter-акаунт.
"В Кремлі маленьке прозріння. Україна та Росія не "братні народи". Ваші прогнози, яке прозріння буде наступним?", - написав Кулеба.
Так, міністр запропонував три варіанти для голосування щодо наступного прозріння Клемля:
1. Чи припинити агресію
2. Крим – це Україна
3. Далі прозріють не скоро.
Додамо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що українці вже "не братній народ" для росіян. Цю заяву і прокоментував Кулеба.
Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував позицію України про те, що РФ повинна скасувати указ про спрощений порядок отримання російських паспортів жителями окупованих територій Донбасу.