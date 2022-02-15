Кулеба про загибель на Донбасі двох етнічних греків: злочину на національному ґрунті не було
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна наразі не бачить у трагедії, яка сталася із двома етнічними греками на Донбасі, злочину на національному ґрунті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
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"Мій грецький колега ще мені не телефонував. Дійсно відбвся трагічний інцидент. Але ми не бачимо у ньому жодної направленості конкретно проти громадян України грецького походження", - зазначив міністр.
З його слів, наразі правоохоронці займаються цим питанням.
"Але, тут не було злочину на національному ґрунті, принаймні з того, що мені відомо, я можу зараз зробити такий висновок", - додав він.
Контекст
МЗС Греції напередодні заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині, яке, за їхніми словами, здійснили українські військові.
У МЗС зазначили також, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".