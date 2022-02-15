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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кулеба про загибель на Донбасі двох етнічних греків: злочину на національному ґрунті не було

Кулеба про загибель на Донбасі двох етнічних греків: злочину на національному ґрунті не було

Київ • УНН

 • 27217 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна наразі не бачить у трагедії, яка сталася із двома етнічними греками на Донбасі, злочину на національному ґрунті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата

"Мій грецький колега ще мені не телефонував. Дійсно відбвся трагічний інцидент. Але ми не бачимо у ньому жодної направленості конкретно проти громадян України грецького походження", - зазначив міністр.

З його слів, наразі правоохоронці займаються цим питанням.

"Але, тут не було злочину на національному ґрунті, принаймні з того, що мені відомо, я можу зараз зробити такий висновок", - додав він.

Контекст

МЗС Греції напередодні заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині, яке, за їхніми словами, здійснили українські військові.

У МЗС зазначили також, що міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".

Українські Національні Новини

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