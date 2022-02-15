Кулеба о гибели на Донбассе двух этнических греков: преступления на национальной почве не было
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина пока не видит в трагедии, которая произошла с двумя этническими греками на Донбассе, преступления на национальной почве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
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"Мой греческий коллега еще мне не звонил. Действительно произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем никакой направленности конкретно против граждан Украины греческого происхождения", - отметил министр.
По его словам, сейчас правоохранители занимаются этим вопросом.
"Но, здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно, я могу сейчас сделать такой вывод", - добавил он.
Контекст
МИД Греции накануне заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранении еще двух в селе Гранитное на Донбассе, которое, по их словам, совершили украинские военные.
В МИД отметили также, что министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебою, "чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".