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Кулеба о гибели на Донбассе двух этнических греков: преступления на национальной почве не было

Киев • УНН

 • 27215 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украина пока не видит в трагедии, которая произошла с двумя этническими греками на Донбассе, преступления на национальной почве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата

"Мой греческий коллега еще мне не звонил. Действительно произошел трагический инцидент. Но мы не видим в нем никакой направленности конкретно против граждан Украины греческого происхождения", - отметил министр.

По его словам, сейчас правоохранители занимаются этим вопросом.

"Но, здесь не было преступления на национальной почве, по крайней мере из того, что мне известно, я могу сейчас сделать такой вывод", - добавил он.

Контекст

МИД Греции накануне заявило о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранении еще двух в селе Гранитное на Донбассе, которое, по их словам, совершили украинские военные.

В МИД отметили также, что министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебою, "чтобы снова подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

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