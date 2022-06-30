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Кулеба про успіхи на Зміїному: отримаємо більше важкої зброї – звільнимо більше земель

Кулеба про успіхи на Зміїному: отримаємо більше важкої зброї – звільнимо більше земель

Київ • УНН

 • 89104 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Партнери не повинні боятися надати Україні більше важкої зброї для звільнення захоплених земель. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи успіхи української армії щодо звільнення острова Зміїний українськими збройними силами, пише УНН.

Цитата

«Після того, як Україна розгромила російських загарбників на острові Зміїний, вони представили свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди применшують свої поразки в такий спосіб. Партнери не повинні побоюватися надати Україні більше важкої зброї, щоб ми звільнили більше наших земель», - написав міністр.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти спішно евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів.

Сьогодні міноборони росії підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

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