Кулеба про успіхи на Зміїному: отримаємо більше важкої зброї – звільнимо більше земель

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«Після того, як Україна розгромила російських загарбників на острові Зміїний, вони представили свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди применшують свої поразки в такий спосіб. Партнери не повинні побоюватися надати Україні більше важкої зброї, щоб ми звільнили більше наших земель», - написав міністр.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти спішно евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів.

Сьогодні міноборони росії підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".