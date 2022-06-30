Кулеба про успіхи на Зміїному: отримаємо більше важкої зброї – звільнимо більше земель
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Партнери не повинні боятися надати Україні більше важкої зброї для звільнення захоплених земель. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи успіхи української армії щодо звільнення острова Зміїний українськими збройними силами, пише УНН.
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«Після того, як Україна розгромила російських загарбників на острові Зміїний, вони представили свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди применшують свої поразки в такий спосіб. Партнери не повинні побоюватися надати Україні більше важкої зброї, щоб ми звільнили більше наших земель», - написав міністр.
Нагадаємо
Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти спішно евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів.
Сьогодні міноборони росії підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".