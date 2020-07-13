Кулеба про "ультиматум" РФ в Берліні: це була спецоперація

"Це була російська спецоперація напередодні зустрічі в Берліні. Ультиматуму не було і бути не могло, тому що хто вони такі, щоб ставити ультиматуми Україні", - сказав міністр, відповідаючи на питання журналіста щодо повідомлень у ЗМІ про ультиматум Росії в Берліні.

В контексті питання щодо закону про “особливий статус окремих районів Донбасу”, Кулеба зауважив, що у разі якщо Кремль не влаштовує положення якогось закону України або законопроекту України, то "це проблема Росії, а не України".

"Ми поважаємо свої міжнародні зобов’язання і завжди корелюємо наше законодавство з міжнародними зобов’язаннями, але жодна країна не має нам вказувати, яким має бути закон. Водночас, безумовно, є мінські домовленості, є передбачені ними положення, і наша позиція дуже проста – ми вже декілька років в Україні організовуємо глибинну реформу децентралізації. Саме в рамках цього процесу ми можемо розглядати повноваження наразі окупованих окремої Луганської та Донецької областей. Що стосується згадування так званих ОРДЛО в Конституції, то для нас це неприйнятно і ми відверто про це говоримо з нашими партнерами", - підкреслив він.

Нагадаємо, перед зустріччю радників у Берліні німецьке видання Der Spiegel з посиланням на неофіційний робочий документ російської делегації повідомило, що на переговорах Москва наполягатиме на якнайшвидшій юридичній реорганізації тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Повідомлялось, що російська сторона вимагала, аби Київ представив проект зміненої української Конституції щодо особливого статусу Донбасу до 6 липня у Мінській контактній групі.