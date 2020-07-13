Кулеба об "ультиматуме" РФ в Берлине: это была спецоперация

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31605 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106590 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133599 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110657 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131396 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102063 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба об "ультиматуме" РФ в Берлине: это была спецоперация

Кулеба об "ультиматуме" РФ в Берлине: это была спецоперация

Киев  •  УНН

 • 18801 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Ни одного ультиматума по проекту измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не было. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Это была российская спецоперация накануне встречи в Берлине. Ультиматума не было и быть не могло, потому что кто они такие, чтобы ставить ультиматумы Украине", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста относительно сообщений в СМИ об ультиматуме России в Берлине.

В контексте вопроса по закону об "особом статусе отдельных районов Донбасса", Кулеба отметил, что в случае если Кремль не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то "это проблема России, а не Украины".

"Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не должна нам указывать, каким должен быть закон. В то же время, безусловно, минские договоренности, являются предусмотренными ими положения, и наша позиция очень проста - мы уже несколько лет в Украине организуем глубинную реформу децентрализации. Именно в рамках этого процесса мы можем рассматривать полномочия пока оккупированных отдельной Луганской и Донецкой областей. Что касается упоминания так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - подчеркнул он.

Напомним, перед встречей советников в Берлине немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации сообщило, что на переговорах Москва будет настаивать на скорейшей юридической реорганизации временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сообщалось, что российская сторона требовала, чтобы Киев представил проект измененной украинской Конституции относительно особого статуса Донбасса до 6 июля в Минской контактной группе.

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