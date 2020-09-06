Кулеба про саміт "Україна-ЄС": нас цікавить оновлення Угоди про асоціацію

"Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію, нас цікавить інтеграція у цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії", – наголосив Кулеба, розповідаючи про порядок денний саміту "Україна-ЄС".

За його словами, Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу після її звільнення.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів зустріч з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Співрозмовники обговорили можливі результати саміту "ЄС-Україна", який відбудеться у жовтні поточного року.