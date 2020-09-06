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Кулеба про саміт "Україна-ЄС": нас цікавить оновлення Угоди про асоціацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На саміті "Україна-ЄС", який відбудеться у жовтні, підніматимуться питання про оновлення Угоди про асоціацію, інтеграцію у цифровий ринок, співробітництво у сфері юстиції. Про це розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба про саміт "Україна-ЄС": нас цікавить оновлення Угоди про асоціацію

"Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію, нас цікавить інтеграція у цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії", – наголосив Кулеба, розповідаючи про порядок денний саміту "Україна-ЄС".

За його словами, Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу після її звільнення.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів зустріч з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Співрозмовники обговорили можливі результати саміту "ЄС-Україна", який відбудеться у жовтні поточного року.

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