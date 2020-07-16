Криклій обговорив підготовку до саміту ЄС-Україна з представництвом Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій сьогодні провів зустріч з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Співрозмовники обговорили можливі результати саміту ЄС-Україна, який відбудеться у жовтні поточного року. Про це європейський дипломат повідомив у себе в Twitter, передає УНН.
"Обговорили з міністром транспорту Владиславом Кріклієм можливі результати на саміт ЄС-Україна 01.10. Необхідно прийняти кілька законів (внутрішні водні шляхи, мультимодальні перевезення, перевезення небезпечних вантажів) і 2 стратегії, які дозволять поліпшити зв'язки і розширити підтримку ЄС", - зазначив Маасікас.
Як повідомляв УНН, саміт Україна-ЄС має відбутися 1 жовтня.
Під час заходу Україна має намір підписати угоду про спільний авіаційний простір.