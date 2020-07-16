Криклій обговорив підготовку до саміту ЄС-Україна з представництвом Євросоюзу

"Обговорили з міністром транспорту Владиславом Кріклієм можливі результати на саміт ЄС-Україна 01.10. Необхідно прийняти кілька законів (внутрішні водні шляхи, мультимодальні перевезення, перевезення небезпечних вантажів) і 2 стратегії, які дозволять поліпшити зв'язки і розширити підтримку ЄС", - зазначив Маасікас.

Як повідомляв УНН, саміт Україна-ЄС має відбутися 1 жовтня.

Під час заходу Україна має намір підписати угоду про спільний авіаційний простір.