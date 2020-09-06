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Кулеба о саммите "Украина-ЕС": нас интересует обновление Соглашения об ассоциации

Киев • УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На саммите "Украина-ЕС", который состоится в октябре, будут подниматься вопросы об обновлении Соглашения об ассоциации, интеграции в цифровой рынок, о сотрудничестве в сфере юстиции. Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба о саммите "Украина-ЕС": нас интересует обновление Соглашения об ассоциации

"Европейская интеграция Украины - это настолько масштабный процесс, его нельзя сузить до чего-то одного. Нас интересует и обновление Соглашения об ассоциации, нас интересует интеграция в цифровой рынок. Нас интересует прогресс в сфере юстиции, углубление сотрудничества в сфере юстиции. Нас интересует дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии", - подчеркнул Кулеба, рассказывая о повестке дня саммита "Украина-ЕС".

По его словам, Украина заинтересована в участии Евросоюза в восстановлении оккупированной части Донбасса после ее освобождения.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел встречу с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Собеседники обсудили возможные результаты саммита "ЕС-Украина", который состоится в октябре текущего года.

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