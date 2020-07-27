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19 березня, 18:42 • 46181 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100212 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101238 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116901 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123407 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120285 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155866 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124781 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кулеба прибув до Польщі: показав фото у патріотичній масці

Кулеба прибув до Польщі: показав фото у патріотичній масці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Польщі, де протягом двох днів планує зустрітись щонайменше з колегами із країн-партнерів України. Про це голова українського МЗС написав у Facebook, передає УНН.

"Приземлилися у Польщі. Сьогодні у Варшаві, завтра — у Любліні. Вже протягом години зустрінуся з польським колегою Яцеком Чапутовичем. А завтра, втрьох - з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, побачимося у Любліні", - написав Кулеба.

Він підкреслив, що Польща є надзвичайно важливим партнером України - зокрема, у протидії російській агресії. Республіка є надійним другом у ЄС і НАТО, до того ж, за результатами І кварталу року залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі.

"Завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви у Любліні - не менш важлива та символічна. Єдність наших країн — це запорука безпеки та процвітання всього регіону. Так було потягом сторіч, і так буде надалі. Адже українська ідентичність історично належить саме до родини народів Центральної Європи. Монументальна постать князя Костянтина Острозького є тому яскравим свідченням", - додав міністр.

Він також оприлюднив власне фото з літака у захисній масці з написом "Крим – це Україна".

Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що Кулеба сьогодні має розпочати візит до Республіки Польща з робочим візитом.

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