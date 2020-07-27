Кулеба прибув до Польщі: показав фото у патріотичній масці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Польщі, де протягом двох днів планує зустрітись щонайменше з колегами із країн-партнерів України. Про це голова українського МЗС написав у Facebook, передає УНН.
"Приземлилися у Польщі. Сьогодні у Варшаві, завтра — у Любліні. Вже протягом години зустрінуся з польським колегою Яцеком Чапутовичем. А завтра, втрьох - з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом, побачимося у Любліні", - написав Кулеба.
Він підкреслив, що Польща є надзвичайно важливим партнером України - зокрема, у протидії російській агресії. Республіка є надійним другом у ЄС і НАТО, до того ж, за результатами І кварталу року залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі.
"Завтрашня зустріч міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви у Любліні - не менш важлива та символічна. Єдність наших країн — це запорука безпеки та процвітання всього регіону. Так було потягом сторіч, і так буде надалі. Адже українська ідентичність історично належить саме до родини народів Центральної Європи. Монументальна постать князя Костянтина Острозького є тому яскравим свідченням", - додав міністр.
Він також оприлюднив власне фото з літака у захисній масці з написом "Крим – це Україна".
Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що Кулеба сьогодні має розпочати візит до Республіки Польща з робочим візитом.