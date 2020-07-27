Кулеба прибыл в Польшу: показал фото в патриотической маске

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31469 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106578 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133583 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110650 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131388 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102059 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кулеба прибыл в Польшу: показал фото в патриотической маске

Кулеба прибыл в Польшу: показал фото в патриотической маске

Киев  •  УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Польшу, где в течение двух дней планирует встретиться с коллегами из стран-партнеров Украины. Об этом глава украинского МИДа написал в Facebook, передает УНН.

"Приземлились в Польше. Сегодня в Варшаве, завтра - в Люблине. Уже в течение часа встречусь с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. А завтра, втроем - с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, увидимся в Люблине", - написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Польша является чрезвычайно важным партнером Украины - в частности, в противодействии российской агрессии. Республика является надежным другом в ЕС и НАТО, к тому же, по результатам І квартала года остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире.

"Завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в Люблине - не менее важная и символическая. Единство наших стран - это залог безопасности и процветания всего региона. Так было в течение столетий, и так будет в дальнейшем. Ведь украинская идентичность исторически принадлежит именно к семье народов Центральной Европы. Монументальная фигура князя Константина Острожского является тому ярким свидетельством", - добавил министр.

Он также обнародовал собственное фото с самолета в защитной маске с надписью "Крым - это Украина".

Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что Кулеба сегодня должен начать визит в Республику Польша с рабочим визитом.

Украинские Национальные Новости

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