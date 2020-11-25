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Кулеба представив нового директора Дипакадемії при МЗС

Кулеба представив нового директора Дипакадемії при МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС Геннадія Надоленка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“25 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС Геннадія Надоленка. Міністр окреслив ключові напрями подальшого розвитку академії”, - йдеться у повідомленні.

Так, за словами Дмитра Кулеби, Дипломатична академія є важливою складовою міністерства.

“Вона має продовжити не лише виконувати ключові функції з підвищення кваліфікації українських дипломатів, але й бути невід’ємною частиною українського інтелектуального середовища, центром подій та дискусій, який задаватиме свій дискурс”, - сказав Кулеба.

Вказано, що він визначив одним із пріоритетів започаткування програм професійного навчання для іноземних дипломатів, що відповідатиме кращим світовим традиціям підготовки фахівців з міжнародних відносин.

“Серед ключових напрямів наших зусиль – діджиталізація, розвиток економічної та енергетичної дипломатії, розширення двостороннього співробітництва та, безперечно, публічна дипломатія, яка є невід'ємною частиною сучасної дипломатичної служби”, - сказав Геннадій Надоленко.

Зазначається, що Дмитро Кулеба також висловив вдячність попередньому директору Сергію Корсунському за тривалу віддану роботу на благо розвитку Дипломатичної академії.

Повідомляється, що Геннадій Надоленко з 2010 по 2020 рік був надзвичайним і повноважним послом України в Державі Ізраїль.

Нагадаємо, у вересні у Тренінговому центрі прокурорів України пройшов тренінг для співробітників Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. Програма тренінгу була розроблена спеціалістами Дипломатичної академії України.

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