Кулеба представив нового директора Дипакадемії при МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС Геннадія Надоленка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“25 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив нового директора Дипломатичної академії при МЗС Геннадія Надоленка. Міністр окреслив ключові напрями подальшого розвитку академії”, - йдеться у повідомленні.
Так, за словами Дмитра Кулеби, Дипломатична академія є важливою складовою міністерства.
“Вона має продовжити не лише виконувати ключові функції з підвищення кваліфікації українських дипломатів, але й бути невід’ємною частиною українського інтелектуального середовища, центром подій та дискусій, який задаватиме свій дискурс”, - сказав Кулеба.
Вказано, що він визначив одним із пріоритетів започаткування програм професійного навчання для іноземних дипломатів, що відповідатиме кращим світовим традиціям підготовки фахівців з міжнародних відносин.
“Серед ключових напрямів наших зусиль – діджиталізація, розвиток економічної та енергетичної дипломатії, розширення двостороннього співробітництва та, безперечно, публічна дипломатія, яка є невід'ємною частиною сучасної дипломатичної служби”, - сказав Геннадій Надоленко.
Зазначається, що Дмитро Кулеба також висловив вдячність попередньому директору Сергію Корсунському за тривалу віддану роботу на благо розвитку Дипломатичної академії.
Повідомляється, що Геннадій Надоленко з 2010 по 2020 рік був надзвичайним і повноважним послом України в Державі Ізраїль.
Нагадаємо, у вересні у Тренінговому центрі прокурорів України пройшов тренінг для співробітників Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. Програма тренінгу була розроблена спеціалістами Дипломатичної академії України.