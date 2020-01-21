Кулеба пояснив, за яких умов Україна могла оперативніше отримати дані про збиття літака в Ірані

“І керівництво Альянсу і багато союзників відзначили дуже позитивно те, як Україна відреагувала на збиття українського літака в Ірані. Вони відзначили, що ми відреагували принципово, водночас без емоцій, гідно, з повагою до жертв”, — сказав Кулеба.

За його словами, такий стиль реакції на подію відповідає баченням НАТО. Окрім того, віцепрем’єр-міністр пояснив, чому західні партнери оперативніше отримали інформацію про збиття українського літака, ніж Україна.

“У них, у тих партнерів, на той момент був доступ до конкретних даних їхніх розвідок. І, до речі, якби ми були вже частиною цієї програми розширених можливостей НАТО, то обмін цими даними був би більш швидкий, більш оперативний, більш ефективний”, — зазначив Кулеба.

За його словами, наразі існує абсолютно протилежне сприйняття позиції України щодо літака в середині країни і зовні країни.

“В середні владу критикують, а зовні навпаки хвалять за принциповість і виваженість”, — зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНН раніше, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки України на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.