Кулеба объяснил, при каких условиях Украина могла более оперативно получить данные о сбивании самолета в Иране

“И руководство Альянса и много союзников отметили очень положительно то, как Украина отреагировала на сбивание украинского самолета в Иране. Они отметили, что мы отреагировали принципиально то же время без эмоций, достойно, с уважением к жертвам”, — сказал Кулеба.

По его словам, такой стиль реакции на событие соответствует видению НАТО. Кроме того, вицепремьер-министр объяснил, почему западные партнеры более оперативно получили информацию о сбивании украинского самолета, чем Украина.

“У них, у тех партнеров, на тот момент был доступ к конкретным данным их исследований. И, кстати, если бы мы были уже частью программы расширенных возможностей НАТО, то обмен этими данными был бы более быстрый, более оперативный, более эффективный”, - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас существует абсолютно противоположное восприятие позиции Украины относительно самолета внутри страны и вне страны.

“В средние власть критикуют, а снаружи наоборот хвалят за принципиальность и взвешенность”, — отметил Кулеба.

Как сообщал УНН ранее, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.