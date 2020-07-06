Кулеба повідомив, які країни бачить у складі платформи з деокупації Криму

"Я бачу у складі цієї платформи (щодо деокупації Криму – ред.) доволі широке коло країн. По-суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль, роль посередника, як Німеччина відіграє у "мінському процесі" і "нормандському форматі". Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного", - сказав Кулеба.

Зі слів міністра, задача МЗС – зробити так, щоб інша країна усвідомила цю роль, сприйняла і відігравала її.

"Нам кожна країна може допомогти. Але, хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна намагається обрати формат для роботи в напрямку деокупації Криму, Росія в цей формат не увійде.