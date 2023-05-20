Кулеба поспілкувався з новообраним очільником МЗС Словаччини: обговорили членство України в НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з новообраним очільником МЗС Словаччини Мирославом Влаховським - сторони зокрема обговорили й вступ України до ЄС та НАТО. Про це написав Дмитро Кулеба в своєму Twitter, пише УНН.
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"Я мав дзвінок з Мирославом Влаховським, новопризначеним Міністром закордонних справ Словацької Республіки.
Ми обговорили низку питань з особливим акцентом на формулу миру України та членство в ЄС і НАТО. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи на благо наших двох дружніх народів", - підкреслив Кулеба.
Доповнення
Нещодавно, Дмитро Кулеба провів зустріч з головою МЗС Португалії Жоао Кравіньо. Сторони обговорювали Формулу миру, спільне глобальне розширення, інтеграцію в ЄС і НАТО, відповідальність росії та нову військову допомогу.
Крім того, за підсумками зустрічі Португалія вирішила доєднатися до української авіаційної коаліції.
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