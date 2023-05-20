Кулеба пообщался с новоизбранным главой МИД Словакии: обсудили членство Украины в НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с новоизбранным главой МИД Словакии Мирославом Влаховским - стороны в частности обсудили и вступление Украины в ЕС и НАТО. Об этом написал Дмитрий Кулеба в своем Twitter, пишет УНН.
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"Я имел звонок с Мирославом Влаховским, новоназначенным Министром иностранных дел Словацкой Республики.
Мы обсудили ряд вопросов с особым акцентом на формулу мира Украины и членство в ЕС и НАТО. Я с нетерпением жду совместной работы на благо наших двух дружественных народов", - подчеркнул Кулеба.
Дополнение
Недавно, Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИД Португалии Жоао Кравиньо. Стороны обсуждали Формулу мира, совместное глобальное расширение, интеграцию в ЕС и НАТО, ответственность россии и новую военную помощь.
Кроме того, по итогам встречи Португалия решила присоединиться к украинской авиационной коалиции.
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