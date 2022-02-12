Кулеба поговорив з Боррелем: той запевнив, що пакет важких санкцій для Росії від ЄС вже готовий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що пакет важких для РФ санкцій вже готовий. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з Боррелем на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.
Розмова з головою дипломатії ЄС
“У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій”, — написав Кулеба.
Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що жоден із варіантів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну не виключається, у тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та санкції проти газопроводу “Північний потік — 2”. Однак, згодом повідомлялося, що країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT.
Розмова з головою МЗС ФРН
Також Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок.
“Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до України в понеділок. Своєчасна нагода обговорити спільні та рішучі дії задля протидії загрозам”, — зазначив міністр.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.