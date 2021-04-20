Кулеба обговорив з Ватиканом російську ескалацію на Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 20 квітня провів телефонну розмову із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Архієпископом Полом Річардом Ґаллахером. Співрозмовники обговорили російську ескалацію на кордоні з Україною та тимчасово окупованих територіях, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
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“Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника щодо масованого нарощування Росією військової присутності вздовж українського кордону, загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та підвищення інтенсивності російської дезінформації”, — зазначили в МЗС.
Деталі
За інформацією пресслужби, міністр висловив вдячність за солідарність Святого Престолу і особисто Його Святості Папи Франциска з Україною та підтримку у час, коли наша держава протистоїть збройній агресії Росії.
Глава зовнішньополітичного відомства підтвердив відданість нашої держави політико-дипломатичному шляху врегулювання.
Співрозмовники приділили окрему увагу двосторонній співпраці та обговорили подальший розвиток політичного діалогу України та Святого Престолу.
Що було раніше
На вихідних Папа Римський Франциск заявив, що з тривогою слідкує за подіями на сході України. Глава Католицької Церкви проказав разом з паломниками у Ватикані молитву за жителів цих теренів, закликавши сприяти мирові та запобігти ескалації насильства.