Кулеба обговорив з Ватиканом російську ескалацію на Сході

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 20 квітня провів телефонну розмову із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Архієпископом Полом Річардом Ґаллахером. Співрозмовники обговорили російську ескалацію на кордоні з Україною та тимчасово окупованих територіях, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Цитата

“Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника щодо масованого нарощування Росією військової присутності вздовж українського кордону, загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та підвищення інтенсивності російської дезінформації”, — зазначили в МЗС.

Деталі

За інформацією пресслужби, міністр висловив вдячність за солідарність Святого Престолу і особисто Його Святості Папи Франциска з Україною та підтримку у час, коли наша держава протистоїть збройній агресії Росії.

Глава зовнішньополітичного відомства підтвердив відданість нашої держави політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Співрозмовники приділили окрему увагу двосторонній співпраці та обговорили подальший розвиток політичного діалогу України та Святого Престолу.

Що було раніше

На вихідних Папа Римський Франциск заявив, що з тривогою слідкує за подіями на сході України. Глава Католицької Церкви проказав разом з паломниками у Ватикані молитву за жителів цих теренів, закликавши сприяти мирові та запобігти ескалації насильства.

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