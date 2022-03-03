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Кулеба обговорить питання про закриття неба над Україною з міністрами НАТО

Кулеба обговорить питання про закриття неба над Україною з міністрами НАТО

Київ • УНН

 • 218986 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра візьме участь у зустрічі голів МЗС НАТО де порушить питання про закриття неба над Україною. Про це очільник українського дипвідомства повідомив в ефірі одного з телеканалів у четвер, пише УНН.

Цитата

“Завтра відбудеться зустріч міністрів закордонних справ НАТО, я візьму в ній участь онлайн, і це буде ключова тема мого спілкування з колегами-міністрами, будемо працювати”, - сказав міністр.

Деталі

З його слів, питання стоїть ширше, мова і про протиповітряну і протиракетну оборону України.

“Це зараз найбільш вразливе місце, тому треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну і дуже серйозну підтримку з боку партнерів протиповітряної оборони України, тобто про надання нам конкретного, важкого протиповітряного озброєння”, - пояснив Кулеба.

Як зазначив дипломат, - одна справа, коли партнери передають ПЗРК, однак Україні потрібна набагато серйозніша протиповітряна зброя, над її отриманням наразі ведеться робота.

Раніше

Напередодні петиція на порталі Оpenpetition з проханням у НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.

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