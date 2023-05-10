Кулеба: не вважайте цей контрнаступ останнім
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild наголосив, що не варто вважати український контрнаступ, про який зараз говорять, останнім, "тому що ми не знаємо, що з цього вийде", пише УНН.
Цитата
"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з цього вийде. Якщо вдасться звільнити наші території цим контрнаступом, то в результаті ви скажете, так, він був останнім, а якщо ні, то треба готуватися до наступного", - сказав Кулеба.
Нагадаємо
Секретар РНБО Олексій Данілов 9 травня заявив, що остаточний план контрнаступу ще не затверджений Президентом.