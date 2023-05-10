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13 марта, 19:26 • 51730 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106346 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108567 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108651 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102230 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96772 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110659 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131543 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба: не считайте это контрнаступление последним

Кулеба: не считайте это контрнаступление последним

Киев • УНН

 • 1119041 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild отметил, что не стоит считать украинское контрнаступление, о котором сейчас говорят, последним, "потому что мы не знаем, что из этого получится", пишет УНН.

Цитата

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. Если удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в итоге вы скажете, да, оно было последним, а если нет, значит, надо готовиться к следующему", - сказал Кулеба.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов 9 мая заявил, что окончательный план контрнаступления еще не утвержден Президентом.

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