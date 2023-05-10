Кулеба: не считайте это контрнаступление последним

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"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. Если удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в итоге вы скажете, да, оно было последним, а если нет, значит, надо готовиться к следующему", - сказал Кулеба.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов 9 мая заявил, что окончательный план контрнаступления еще не утвержден Президентом.