Кулеба: не считайте это контрнаступление последним
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild отметил, что не стоит считать украинское контрнаступление, о котором сейчас говорят, последним, "потому что мы не знаем, что из этого получится", пишет УНН.
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"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из этого получится. Если удастся освободить наши территории этим контрнаступлением, то в итоге вы скажете, да, оно было последним, а если нет, значит, надо готовиться к следующему", - сказал Кулеба.
Напомним
Секретарь СНБО Алексей Данилов 9 мая заявил, что окончательный план контрнаступления еще не утвержден Президентом.