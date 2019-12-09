Кулеба назвав "нормандську" зустріч дипломатичним наступом України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що "нормандська" зустріч у Парижі, яка відбудеться сьогодні, - це дипломатичний наступ України. Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.
"Я бачу, що сама зустріч у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. От всі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі, і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім в жовтні, в листопаді..." - сказав Кулеба.
За його словами, переговори будуть складними, адже Президент України Володимир Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити, а "перед ним сидить людина взагалі без цих червоних ліній".
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в межах “нормандського формату” у Парижі.