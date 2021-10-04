Кулеба на два дні їде до Польщі: говоритиме про протидію "Північному потоку-2", інтеграцію України до ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня здійснить робочий візит до Республіки Польща. Голова МЗС візьме участь в зустрічі “Люблінського трикутника”, повідомляє УНН з посиланням на анонс МЗС.
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“4-5 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Польської Республіки. У Варшаві глава української дипломатії візьме участь в зустрічі Люблінського трикутника із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау та заступником міністра закордонних справ Литви Мантасом Адомєнасом, де сторони обговорять безпеку в Балто-Чорноморському регіоні, протидію Північному потоку 2, інтеграцію України до ЄС і НАТО”, — повідомили в МЗС.
Деталі
У пресслужбі повідомили, що Кулеба проведе окремі переговори із главою МЗС Польщі Збігнєвим Рау, ключовими темами яких стануть зміцнення політичного діалогу України та Польщі, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в сфері енергетики, координація позицій в контексті польського головування в ОБСЄ в 2022 році.
Міністр також візьме участь в роботі Варшавського безпекового форуму та виступить на дискусійній панелі на тему: “Від Балтійського до Чорного моря: Розкриваючи стратегічний потенціал регіону”.
Він також проведе низку двосторонніх зустрічей на полях форуму.
Програма візиту також передбачає поїздку до міста Люблін для зустрічі із українською громадою Польщі, відвідування меморіалу воїнам Української Народної Республіки, вшанування пам’яті жертв нацистського концтабору Майданек.
Що було раніше
У вересні Кулеба повідомляв, що Україна планує провести саміт “Люблінського трикутника” на рівні глав держав.
Довідка
“Люблінський трикутник” — тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн в липні 2020 року. Платформа служить для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва трьох країн-учасниць.
Перше засідання “Люблінського трикутника” міністри закордонних справ України, Литви та Польщі провели 29 січня в онлайн-форматі.
4 березня в сесії “Люблінського трикутника” взяв участь секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.