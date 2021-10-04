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Кулеба на два дня едет в Польшу: будет говорить о противодействии "Северному потоку-2", интеграции Украины в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на этой неделе едет с рабочим визитом в Республику Польша. Глава МИД примет участие во встрече "Люблинского треугольника", сообщает УНН со ссылкой на анонс МИД.

Цитата:

"4-5 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба едет с рабочим визитом в Польскую Республику. В Варшаве глава украинской дипломатии примет участие во встрече Люблинского треугольника с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом, где стороны обсудят безопасность в Балто-Черноморском регионе, противодействие Северному потоку 2, интеграцию Украины в ЕС и НАТО", - сообщили в МИД.

Детали

В пресс-службе сообщили, что Кулеба проведет отдельные переговоры с главой МИД Польши Збигневом Рау, ключевыми темами которых станут укрепление политического диалога Украины и Польши, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в сфере энергетики, координация позиций в контексте польского председательства в ОБСЕ в 2022 году.

Министр также примет участие в работе Варшавского форума по безопасности и выступит на дискуссионной панели на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона".

Он также проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.

Программа визита также предусматривает поездку в город Люблин для встречи с украинской общиной Польши, посещение мемориала воинам Украинской Народной Республики, почтение памяти жертв нацистского концлагеря Майданек.

Что было ранее

В сентябре Кулеба сообщал, что Украина планирует провести саммит "Люблинского треугольника" на уровне глав государств.

Справка

"Люблинский треугольник" - трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел этих стран в июле 2020 года. Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.

Первое заседание "Люблинского треугольника" министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели 29 января в онлайн-формате.

4 марта в сессии "Люблинского треугольника" принял участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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