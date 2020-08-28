Кулеба: МЗС вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в політику Білорусі

“Я розпочну з Білорусі. Хочу наголосити, що МЗС вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію у Білорусі, в розв’язання цієї глибокої кризи, яка охопила країну. Насамперед ідеться про втручання РФ та Організації договору колективної безпеки”, — наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНН раніше, Кулеба заявив, що в України зараз усі контакти з білоруською стороною поставлені на паузу.



