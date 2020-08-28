Кулеба: МИД считает недопустимым любое внешнее вмешательство в политику Беларуси

"Я начну с Беларуси. Хочу подчеркнуть, что МИД считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, в развязывание этого глубокого кризиса, охватившего страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и Организации договора коллективной безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНН ранее, Кулеба заявил, что в Украине сейчас все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу.



