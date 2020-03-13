Кулеба: Кабмін збереться у суботу, щоб обговорити протидію коронавірусу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У суботу Кабінет міністрів України збереться на засідання, щоб обговорити питання протидії поширенню коронавірусу в країні. Про це в ефірі програми “Свобода Слова Савіка Шустера” заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом”, — заявив Кулеба.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого офіційно першого в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.

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