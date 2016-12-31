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Кухар Генконсульства Росії в Сан-Франциско потрапив під санкції США

Кухар Генконсульства Росії в Сан-Франциско потрапив під санкції США

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Серед висланих з США дипломатів — шеф-кухар російського генконсульства в Сан-Франциско з сім'єю, повідомило у своєму акаунті генконсульство в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

“Одним з висланих став шеф-кухар консульства, який приїхав з історичного міста Ярославль, професійний кухар, чиєю майстерністю насолоджувалися сотні наших гостей протягом останніх трьох років. Він їде зі своєю дружиною і дворічним сином”, — йдеться в повідомленні.

Дипломати, автори публікації, називають заяву Вашингтона про те, що висилаються особи є розвідниками “дивним і смішним”.

“Ми більше не зможемо пригощати вас справжньої російською їжею, але ми продовжимо, хоча і обмеженим числом, робити все можливе для надання підтримки російським і американським громадянам, залишимося друзями американців для того, щоб зблизити наші нації”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в четвер адміністрація президента США Барака Обами ввела санкції проти дев’яти російських установ, компаній і фізичних осіб.

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