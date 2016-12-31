Повар Генконсульства России в Сан-Франциско попал под санкции США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Среди высланных из США дипломатов - шеф-повар российского генконсульства в Сан-Франциско с семьей, сообщило генконсульство в социальной сети Facebook, передает УНН.
"Одним из высланных стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьей мастерством наслаждались сотни наших гостей в течение последних трех лет. Он едет со своей женой и двухлетним сыном ", - говорится в сообщении.
Дипломаты, авторы публикации, называют заявление Вашингтона о том, что, лица, которые высылаются являются разведчиками, "странным и смешным".
"Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений , компаний и физических лиц.