Кубок України з черлідингу відбудеться у вихідні на Дніпропетровщині

У турнірі візьмуть участь команди з Києва, Дніпра, Кам’янського і команди Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Сумської, Львівської, Полтавської, Запорізької та Харківської областей.

Загалом у Кубку України візьмуть участь 670 спортсменів, 30 суддів і 50 тренерів. Честь міста Кам’янське захищатимуть 9 команд — 92 спортсмени.

Майбутній Кубок України стане вже шостим спортивним змаганням із черлідингу всеукраїнського масштабу, який пройде в Кам’янському.

Урочисте відкриття та парад команд відбудеться в суботу, 26 листопада, о 16.00. За виступами учасників можна буде спостерігати з 8-ї години ранку того ж дня.

Довідка УНН: Всеукраїнська федерація черлідингу офіційно зареєстрована в нашій країні у 2004 році, а вже наступного року наказом Держкомспорту черлідингу було надано статус виду спорту, офіційно визнаного в Україні.