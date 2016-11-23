Кубок Украины по черлидингу состоится в выходные на Днепропетровщине
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 ноября. УНН-Центр. В Каменском с 26 по 27 ноября на базе спортивного комплекса "Прометей" состоится XII Кубок Украины по черлидингу среди взрослых, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.
В турнире примут участие команды из Киева, Днепра, Каменского и команды Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Сумской, Львовской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.
Всего в Кубке Украины примут участие 670 спортсменов, 30 судей и 50 тренеров. Честь города Каменское будут защищать 9 команд - 92 спортсмена.
Будущий Кубок Украины станет уже шестым спортивным соревнованием с черлидингу всеукраинского масштаба, который пройдет в Каменском.
Торжественное открытие и парад команд состоится в субботу, 26 ноября, в 16.00. За выступлениями участников можно будет наблюдать с 8 часов утра того же дня.
Справка: Всеукраинская федерация черлидинга официально зарегистрирована в нашей стране в 2004 году, а уже в следующем году приказом Госкомспорта черлидингу был предоставлен статус вида спорта, официально признанного в Украине.