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Кубок Украины по черлидингу состоится в выходные на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 12241 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 23 ноября. УНН-Центр. В Каменском с 26 по 27 ноября на базе спортивного комплекса "Прометей" состоится XII Кубок Украины по черлидингу среди взрослых, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Кубок Украины по черлидингу состоится в выходные на Днепропетровщине

В турнире примут участие команды из Киева, Днепра, Каменского и команды Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Сумской, Львовской, Полтавской, Запорожской и Харьковской областей.

Всего в Кубке Украины примут участие 670 спортсменов, 30 судей и 50 тренеров. Честь города Каменское будут защищать 9 команд - 92 спортсмена.

Будущий Кубок Украины станет уже шестым спортивным соревнованием с черлидингу всеукраинского масштаба, который пройдет в Каменском.

Торжественное открытие и парад команд состоится в субботу, 26 ноября, в 16.00. За выступлениями участников можно будет наблюдать с 8 часов утра того же дня.

Справка: Всеукраинская федерация черлидинга официально зарегистрирована в нашей стране в 2004 году, а уже в следующем году приказом Госкомспорта черлидингу был предоставлен статус вида спорта, официально признанного в Украине.

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