Куба у вересні почне вакцинацію дітей проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Куба почне вакцинацію підлітків від COVID-19 на цьому тижні і дітей молодшого віку з середини вересня в рамках кампанії по вакцинації понад 90% населення до грудня. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Всі діти у віці від 2 до 18 років отримають як мінімум дві дози вакцини Soberana-2, розробленої на Кубі, починаючи з 3 вересня.
За словами представника міністерства охорони здоров'я Ілеани Моралес Суарес, кампанія буде нагадувати щорічну вакцинацію проти різних дитячих хвороб, що проводиться в тисячах сімейних медичних практик і клінік на рівні громад.
За даними державного виробника Finlay Institute, випробування вакцини на неповнолітніх показали, що вона безпечна і викликає більш сильну імунну відповідь, ніж у дорослих.
Обидві кубинські вакцини із зареєстрованою ефективністю більше 90% були схвалені місцевими регулюючими органами для використання в надзвичайних ситуаціях, хоча дані ще не були опубліковані в рецензованих журналах.
Доповнення
За останній тиждень на Кубі в середньому реєструвалося від 6 500 до 7 000 випадків в день і від 70 до 80 випадків смерті, що значно нижче, ніж кілька тижнів тому, але як і раніше рівень інфікувань COVID-19 залишається одним з найвищих показників у світі на 100 тисяч жителів.
Вакцинація дорослого населення, з використанням вакцини місцевого виробництва, Abdala, і китайської вакцини Sinopharm буде використовуватися для ревакцинації (бустерної дози).
В даний час близько 50% з 11,3 мільйонів жителів Куби отримали хоча б одну дозу вакцини, при цьому понад 3,5 мільйона вакциновані повністю.
Згідно з державною статистикою, в столиці Гавани, де понад 60% з 2,2 мільйона жителів повністю вакциновані, випадки захворювання і смерті на 100 тисяч жителів набагато нижче середнього показника по країні.