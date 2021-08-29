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Куба буде змішувати китайську Sinopharm з вітчизняними вакцинами

Куба буде змішувати китайську Sinopharm з вітчизняними вакцинами

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Куба, яка досі використовувала тільки власні вакцини проти COVID-19, почне використовувати вакцину Sinopharm свого "комуністичного союзника" Китаю, у спробі впоратися з одним з найбільших спалахів коронавірусу в країні. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Органи охорони здоров'я Куби будуть застосовувати дві дози Sinopharm в поєднанні з кубинською вакциною для ревакцинації в центральній провінції Сьєнфуегос, починаючи з неділі, повідомив голова кубинського інституту вакцини Finlay Вісенте Верес.

Згідно з оприлюдненим документом, ефективність комбінації вакцин становить понад 90%, без вказівки того, звідки надійшли дані і чи санкціонував кубинський регулюючий орган з контролю за ліками використання китайської вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на екстренне застосування вакцини Sinopharm у травні.

"Здається очевидним, що рішення застосувати Sinopharm в Сьєнфуегос пов'язано з обмеженою доступністю кубинських вакцин і терміновістю, причиною чого стали масові випадки COVID-19", - сказав кубинський вірусолог Амілкар Перес Ріверола.

Доповнення

У травні міністерство охорони здоров'я країни заявило, що планує вакцинувати 70% населення до серпня, але поки що досягло цілі лише в 30%.

Водночас Куба має один з найвищих показників захворюваності COVID-19 в світі.

Спалах хвороби стався на тлі нестачі товарів першої необхідності, у тому числі ліків, що викликало безпрецедентні загальнонаціональні протести минулого місяця.

Кубинська влада значною мірою пов'язує економічну кризу з посиленням санкцій США.

Куба - єдина латиноамериканська країна, яка завершила розробку двох вакцин проти COVID-19, Soberana 2 і Abdala, які викликали інтерес у країнах по всьому світу, від Ямайки і Мексики до В'єтнаму і Аргентини.

Відомо, що обидві вакцини мають ефективність понад 90%, хоча дані ще не були опубліковані в рецензованих журналах. Обидві вакцини дозволені для використання в екстрених випадках на Кубі.

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