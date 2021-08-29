Куба будет смешивать китайскую Sinopharm с отечественными вакцинами

КИЕВ. 29 августа. УНН. Куба, которая до сих пор использовала только собственные вакцины против COVID-19, начнет использовать вакцину Sinopharm своего "коммунистического союзника" Китая, в попытке справиться с одной из крупнейших вспышек коронавируса в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.