Куба в сентябре начнет вакцинацию детей против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Куба начнет вакцинацию подростков от COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по вакцинации более 90% населения до декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Все дети в возрасте от 2 до 18 лет получат как минимум две дозы вакцины Soberana-2, разработанной на Кубе, начиная с 3 сентября.
По словам представителя министерства здравоохранения Илеаны Моралес Суарес, кампания будет напоминать ежегодную вакцинацию против различных детских заболеваний, что проводится в тысячах семейных медицинских практик и клиник на уровне общин.
По данным государственного производителя Finlay Institute, испытания вакцины на несовершеннолетних показали, что она безопасна и вызывает более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.
Обе кубинские вакцины с зарегистрированной эффективностью более 90% были одобрены местными регулирующими органами для использования в чрезвычайных ситуациях, хотя данные еще не были опубликованы в рецензируемых журналах.
Дополнение
За последнюю неделю на Кубе в среднем регистрировалось от 6 500 до 7 000 случаев в день и от 70 до 80 случаев смерти, что значительно ниже, чем несколько недель назад, но по-прежнему уровень инфицирования COVID-19 остается одним из самых высоких показателей в мире на 100 тысяч жителей.
Вакцинация взрослого населения, с использованием вакцины местного производства, Abdala, и китайской вакцины Sinopharm будет использоваться для ревакцинации (бустерной дозы).
В настоящее время около 50% из 11,3 млн жителей Кубы получили хотя бы одну дозу вакцины, при этом более 3,5 миллиона вакцинированы полностью.
Согласно государственной статистике, в столице Гаване, где более 60% из 2,2 миллиона жителей полностью вакцинированы, случаи заболевания и смерти на 100 тысяч жителей намного ниже среднего показателя по стране.