Куба в сентябре начнет вакцинацию детей против COVID-19

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Куба начнет вакцинацию подростков от COVID-19 на этой неделе и детей младшего возраста с середины сентября в рамках кампании по вакцинации более 90% населения до декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.