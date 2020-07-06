КСУ завтра розгляне закон про мову

"7 липня о 10:00 Велика палата КСУ на пленарному засіданні у формі усного провадження розгляне справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII", - йдеться у повідомленні.

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Автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що "ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності“.

Нагадаємо, у центрі Києва провели акцію "Руки геть від закону про мову".