КСУ завтра розгляне справу про призначення Ситника директором НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У четвер, 9 липня, Конституційний суд розпочне розгляд справи щодо конституційності указу Президента України про призначення директора НАБУ. Про це інформує пресслужба КСУ, передає УНН.
"9 липня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу Президента України "Про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України" від 16 квітня 2015 року № 218/2015", - повідомили у суді.
Повідомляється, що автори клопотання зазначають, що, зокрема, Президент України, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції України заборону узурпації державної влади.
Крім того, 9 липня Велика палата КСУ на пленарному засіданні у формі усного провадження продовжить розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII.
Як повідомлялося в УНН, КСУ почав розгляд справи про конституційність закону про мову 7 липня.
Під час розгляду представник Президента в КСУ України Федір Веніславський заявив, що закон про мову стосується саме української, а не інших мов.