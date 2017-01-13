КСУ продовжить розглядати мовний закон Ківалова-Колісніченка 19 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Конституційний суд України 19 грудня продовжить закриту частину засідання з розгляду конституційного подання 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону “про засади державної мовної політики”, так званого закону Колесніченка-Ківалова, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.
Як повідомили у прес-службі КСУ, засідання почнеться о 12:00.
Нагадаємо, 13 січня Конституційний суд України у закритому режимі продовжував розгляд цього питання. Тим часом, будівлю суду пікетували активісти ВО “Свобода”, вимагаючи від суду “справедливого рішення”.
У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.
Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.
Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив у якості свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.