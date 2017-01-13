КСУ продолжит рассматривать языковой закон Кивалова-Колесниченко 19 января
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Конституционный суд Украины 19 декабря продолжит закрытую часть заседания по рассмотрению конституционного представления 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона "Об основах государственной языковой политики", так называемого закона Колесниченко-Кивалова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Как сообщили в пресс-службе КСУ, заседание начнется в 12:00.
Напомним, 13 января Конституционный суд Украины в закрытом режиме продолжал рассмотрение этого вопроса. Между тем, здание суда пикетировали активисты ВО "Свобода", требуя от суда "справедливого решения".
В декабре Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.
Перед этим на открытом заседании суд завершил исследование материалов дела в форме устного слушания о конституционности закона.
Верховная Рада Украины проголосовала за отмену языкового закона еще 23 февраля 2014 года, однако президент еще не подписал и не ветировал законопроект об этом, поэтому закон остается действующим.
Как сообщал УНН, КСУ привлек в качестве свидетелей А.Яценюка и А.Парубия по делу о законе Кивалова-Колесниченко.