КСУ почав розгляд подання нардепів стосовно відповідності Конституції норм про спецконфіскацію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Конституційний Суд України розпочав розгляд подання депутатів щодо конституційності статей Кримінального кодексу України про спецконфіскацію, повідомляє кореспондент УНН.
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Подання надійшло на розгляд КСУ від 47 нардепів. Слухання у справі в форматі письмового провадження розпочалися сьогодні.
Парламентарі просять суд розглянути на відповідність Конституції України положень статей 96-1 (Спеціальна конфіскація), 96-2 (Випадки застосування спеціальної конфіскації) Кримінального кодексу України.
Ініціатори конституційного подання вважають, що положення цих статей є неконституційними, оскільки спеціальна конфіскація дублює покарання у вигляді конфіскації майна і порушує принцип пропорційності.
Суддя-доповідач у справі Олег Первомайський повідомив, що на думку авторів звернення, застосування спецконфіскації до особи, яка не є суб’єктом злочину, є порушенням презумпції невинуватості та принципу індивідуальної відповідальності.
Також інститут спецконфіскації, як вважають автори подання, порушує самі підвалини права на недоторканність приватної власності, що закладений у Конституції України.
Головує у розгляді справи у КСУ заступник голови суду Сергій Головатий. Наразі суд перейшов до закритої частини слухань.
Додамо
Ініціаторами позову виступили нардепи від ОПЗЖ. Позов надійшов до КСУ 6 серпня 2020 року.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України розглянувши ще одне звернення нардепів від ОПЗЖ, визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий. Наразі ситуація частково врегульована змінами до законодавства.