КСУ начал рассмотрение представления нардепов относительно соответствия Конституции норм о спецконфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления депутатов относительно конституционности статей Уголовного кодекса Украины о спецконфискации, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Представление поступило на рассмотрение КСУ от 47 нардепов. Слушания по делу в формате письменного производства начались сегодня.
Парламентарии просят суд рассмотреть на соответствие Конституции Украины положений статей 96-1 (Специальная конфискация), 96-2 (Случаи применения специальной конфискации) Уголовного кодекса Украины.
Инициаторы конституционного представления считают, что положения этих статей являются неконституционными, поскольку специальная конфискация дублирует наказание в виде конфискации имущества и нарушает принцип пропорциональности.
Судья-докладчик по делу Олег Первомайский сообщил, что, по мнению авторов обращения, применение спецконфискации к лицу, которое не является субъектом преступления, является нарушением презумпции невиновности и принципа индивидуальной ответственности.
Также институт спецконфискации, как считают авторы представления, нарушает сами основы права на неприкосновенность частной собственности, заложенный в Конституции Украины.
Председательствует в рассмотрении дела в КСУ заместитель председателя суда Сергей Головатый. Сейчас суд перешел к закрытой части слушаний.
Добавим
Инициаторами иска выступили нардепы от ОПЗЖ. Иск поступил в КСУ 6 августа 2020-го.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины, рассмотрев еще одно обращение нардепов от ОПЗЖ, признал несоответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт. Сейчас ситуация частично урегулирована изменениями в законодательство.