КСУ планував закупити нові огорожі та решітки ще до акції протесту

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. План закупівель Конституційного Суду України на 2020 рік передбачав закупівлю металевих грат на вікна і двері задовго до недавньої акції протесту під стінами суду. Про це УНН повідомили в КСУ.

“Відповідно до звернення Управління державної охорони України щодо удосконалення надійності охорони адміністративної будівлі Конституційного Суду України у Річному плані закупівель Конституційного Суду України на 2020 рік (Протокол № 4 від 29 січня 2020 року) було передбачено закупівлю послуг щодо “Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (металеві грати на 2 двері першого поверху)”. Станом на 6 жовтня 2020 року були внесені зміни до Річного плану закупівель Конституційного Суду України на 2020 рік (Протокол № 50 від 6 жовтня 2020 року) “Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (металеві грати на двері та вікна першого поверху)”, — повідомили співрозмовники УНН.

За даними КСУ, у вересні-жовтні поточного року було отримано цінові пропозиції від трьох постачальників, з яких найбільш економічно вигідну пропозицію надало ТОВ “Трейд тулс”.

“Між Конституційним Судом України та ТОВ "Трейд тулс“ було укладено Договір № 206 від 30 жовтня 2020 року про надання послуг з встановлення металевих грат на двері та вікна першого поверху адміністративної будівлі Конституційного Суду України на загальну суму 48 783,56 грн. Термін виконання цього договору становить до 31 грудня 2020 року”, — повідомили в КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві під стінами Конституційного суду України у Києві пройшла акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому.

Додамо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що Конституційний Суд України 30 жовтня уклав угоду з ТОВ "Трейд тулс" на встановлення металевих грат на двері та вікна першого поверху вартістю 49 тис. грн, пов'язавши це з недавньою акцією протесту.

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