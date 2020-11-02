КСУ планировал закупить новые ограждения и решетки еще до акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. План закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год предусматривал закупку металлических решеток на окна и двери задолго до недавней акции протеста под стенами суда. Об этом сообщили УНН в КСУ.
"В соответствии с обращением Управления государственной охраны Украины относительно усовершенствования надежности охраны административного здания Конституционного Суда Украины в Годовом плане закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол № 4 от 29 января 2020 года) было предусмотрено закупку услуг по "Сведению ограждений, монтажу перил и защитных средств (металлические решетки на 2 двери первого этажа)". По состоянию на 6 октября 2020 год были внесены изменения в Годовой план закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол № 50 от 6 октября 2020 года) "Сведение ограждений, монтаж перил и ограждений (металлические решетки на окна и двери первого этажа)", - сообщили собеседники УНН.
По данным КСУ, в сентябре-октябре текущего года было получено ценовые предложения от трех поставщиков, из которых наиболее экономически выгодное предложение предоставило ООО "Трейд тулс".
"Между Конституционным Судом Украины и ООО "Трейд тулс" был заключен договор № 206 от 30 октября 2020 года о предоставлении услуг по установке металлических решеток на окна и двери первого этажа административного здания Конституционного Суда Украины на общую сумму 48 783,56 грн. Срок выполнения настоящего договора составляет до 31 декабря 2020 года", - сообщили в КСУ.
Напомним, 30 октября в Киеве под стенами Конституционного суда Украины в Киеве прошла акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УКУ о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему э-декларирования в целом.
Добавим, ранее сегодня СМИ сообщили о том, что Конституционный Суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс. грн, связав это с недавней акцией протеста.